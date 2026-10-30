Michael Douglas'tan Jack Nicholson yorumu: Evinin önünde terlikleriyle dolaşıyor, sinemaya dönmeyecek
Michael Douglas, üç Oscar'lı Hollywood yıldızı Jack Nicholson'ın oyunculuğa dönmeyeceğini açıklarken, "Onu hâlâ görüyorum ve iyi durumda. Evinin yakınlarında terlikleriyle dolaşıyor" dedi
Hollywood yıldızı Jack Nicholson, gözlerden uzak bir yaşam tarzı sürdürmeye devam edecek ve oyunculuğa dönmeyecek.
Üç Oscar ödüllü 89 yaşındaki Nicholson'ın yakın arkadaşı ve 1975 yapımı 'Guguk Kuşu' filminde birlikte çalıştığı Michael Douglas, ünlü oyuncunun kamu hayatından 'kaybolduğunu' ve artık oyunculukla ilgilenmediğini söyledi.
Nicholson'ın son filmi olan 2010 yapımı romantik komedi 'Nereden Biliyorsun?'un (How Do You Know) senaryosunu yazan James L. Brooks, geçen yıl, ünlü aktörün tekrar oyunculuk yapacağını söylemişti. Ancak Douglas bu iddiayı görünüşe göre yalanladı.
82 yaşındaki Michael Douglas, yeni yaptığı açıklamada, "Jack ile birlikte rol almayı çok isterdim. Aancal artık çalışmıyor. İyi durumda. Kayboldu. Bunu biliyorum" dedi.
"TERLİKLERLE DOLAŞIYOR"
"Onu hâlâ görüyorum ve iyi durumda. Evinin yakınlarında terlikleriyle dolaşıyor" diyen Douglas, "Olur böyle şeyler. Bunu hak etti. Anlıyorum. Benden birkaç yaş büyük ama anlıyorum" ifadesini kullandı.
Nicholson, 'Çin Mahallesi' (Chinatown), 'Cinnet' (The Shining) ve 'Aşkta Herşey Mümkün' (Something's Gotta Give) gibi filmlerdeki beğenilen performanslarıyla 20'nci yüzyılın en iyi sinema oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.
Nicholson, 1958 yapımı 'The Cry Baby Killer' filmiyle beyazperdeye ilk kez çıktıktan sonra, 1969'da karşı kültürün klasiklerinden 'Özgürlüğün Bedeli' (Easy Rider) ile çıkış yaptı ve diğer filmleri arasında 'Beş Kolay Parça' (Five Easy Pieces), 'Kasabanın Cadıları' (The Witches of Eastwick), 'Birkaç İyi Adam' (A Few Good Men)', 'Batman' ve 'Köstebek' (The Departed) yer alıyor.
Nicholson resmi olarak oyunculuktan emekli olmamış olsa da, 2013'te Vanity Fair'e verdiği röportajda, artık sahneye çıkma isteğinin eskisi kadar güçlü olmadığını söylemişti.