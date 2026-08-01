Michele Cedolin baba oldu

"Kömür Kralı" olarak tanınan ve Yeni Günaydın Gazetesi'nin sahibi de olan Mehmet Bekir Kutmangil'in 1995'te öldürülmesi olayında tetikçi olduğu iddia edilen Engin Günver yakalandı. Hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023'ten bu yana firari... Daha Fazla Göster

"Kömür Kralı" olarak tanınan ve Yeni Günaydın Gazetesi'nin sahibi de olan Mehmet Bekir Kutmangil'in 1995'te öldürülmesi olayında tetikçi olduğu iddia edilen Engin Günver yakalandı. Hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023'ten bu yana firari olan Günver, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Şişli'de düzenlenen nokta operasyonla gözaltına alındı Daha Az Göster