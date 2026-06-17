Mine Tugay tatil sezonunu açtı
Mine Tugay, yaz sezonunu açtı. Tatilden paylaştığı karelerle dikkat çeken oyuncu, fit görünümü ve kırmızı bikinisiyle beğeni topladı
Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:46 Güncelleme:
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Mine Tugay, yaz sezonunu açarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Güneşli havanın ve masmavi denizin tadını çıkaran oyuncu, yılın yorgunluğunu attı.
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Fit görünümüyle dikkat çeken 47 yaşındaki oyuncu, koyu kırmızı tonlarındaki bikinisiyle hem şezlongda dinlenirken hem de kumsalda verdiği pozlarla beğeni topladı.
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Tugay, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken gönderisine, "Güneşten kaçarken rüzgâra rastladım; saçlarıma özgürlüğü, ruhuma ferahlığı bıraktı" notunu düştü.
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