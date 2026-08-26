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        Haberler Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aile tatili

        Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aile tatili

        Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz ile çıktıkları tekne tatilinden fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, Mart 2025'te oğulları Aziz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Zaman zaman oğullarıyla ilgili paylaşımda bulunan oyuncu çiftten yeni bir paylaşım geldi.

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        Atagül ve Doğulu, oğulları Aziz ile birlikte tekne tatiline çıktı.

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        Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, tatil boyunca oğullarıyla yakından ilgilenip serin suların keyfini ailece sürdü.

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        Atagül, ailesiyle birlikte geçirdiği o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
        #Aziz
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