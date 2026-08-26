Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aile tatili
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz ile çıktıkları tekne tatilinden fotoğraflar paylaştı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 23:27 Güncelleme:
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2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, Mart 2025'te oğulları Aziz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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Zaman zaman oğullarıyla ilgili paylaşımda bulunan oyuncu çiftten yeni bir paylaşım geldi.
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Atagül ve Doğulu, oğulları Aziz ile birlikte tekne tatiline çıktı.