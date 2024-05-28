Yakın çevresi ve sanatçı arkadaşlarını yanında gören ve duygulanan Nükhet Duru; "Allah’ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire dostlarımla yaşamak istiyorum. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum" diye konuştu.