Nükhet Duru 70'inci yaşını kutladı
Türk pop müziğinin ünlü ismi Nükhet Duru, 70'inci yaşını 'Nükhet Duru 7.0' adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutladı. Parti; Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'nin ilk kez görüntülenmesine, Göksel ile sevgilisi Osman Şahin'in ise barıştığının gözler önüne serilmesine sahne oldu
Nükhet Duru, 70'inci yaşına görkemli bir partiyle girdi.
Sanatçının oğlu Cem Masis tarafından organize edilen doğum günü partisine ünlü isimler akın etti.
Partiye; Kenan Doğulu, Beren Saat, Nilgün Belgün, Defne Samyeli, Necati Akpınar, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, İzzet Öz, Sedef İybar, Göksel, Meltem Cumbul ve Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.
Nükhet Duru'nun parti teması, zamansızlığını vurgulaması için 'Nükhet Duru 7.0' olarak belirlendi.
Yakın çevresi ve sanatçı arkadaşlarını yanında gören ve duygulanan Nükhet Duru; "Allah’ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire dostlarımla yaşamak istiyorum. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum" diye konuştu.
Gecede alkışlar üzerine sahneye çıkan Nükhet Duru, sevilen şarkılarını da seslendirdi.
Beren Saat - Kenan Doğulu
Beren Saat - Kenan Doğulu
Beren Saat - Kenan Doğulu - Nükhet Duru
Mart ayında aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete ilk kez yan yana görüntülendi.
Ceyda Düvenci - Güçlü Mete
Göksel, bir süre ayrıldığı sevgilisi Osman Şahin ile barıştığı ortaya çıktı. Çift, Nükhet Duru’nun doğum günü partisine birlikte katıldı.
Aylin Aslım
Bestemsu Özdemir
Nükhet Duru - Defne Samyeli
Necati Akpınar - Ahmet San - Nükhet Duru
Nilgün Belgün
Nükhet Duru - Murat İrengun