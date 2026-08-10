Ozan Güven: Büyük paralar kazanabilirdik
Ozan Güven, 'Robot 216' karakterini canlandırdığı 'G.O.R.A.' ve 'Arif V 216' filmleri hakkında konuştu. Güven, "O bütçeyle çok büyük paralar kazanabilirdik ama parayı filme harcamayı tercih ettik" dedi
Ozan Güven, konuk olduğı bir programda Cem Yılmaz imzalı 'G.O.R.A.' ve 'Arif V 216' filmlerinin yapım süreçleri ile canlandırdığı 'Robot 216' karakteri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"BİZDEN HİÇ BEKLENMEYECEK DUYGUSALLIKTA ANLAR YAŞANDI"
Yıllar sonra Cem Yılmaz ile 'Arif V 216' için yeniden kamera karşısına geçtiklerinde sette duygusal anlar yaşandığını belirten Güven, "Aradan 20 yıl geçmişti. Cem 'Arif' oldu, ben boyanıp '216' oldum. Birbirimize baktık ve gözlerimizi kaçırdık. Sesimiz, görünüşümüz değişmişti. Hakikaten yıllar sonra eski tüfekler bir araya gelmiş gibi hissettik ve bizden hiç beklenmeyecek duygusallıkta anlar yaşandı" dedi.
"CEM'İN AKLINA GELEN BİR ŞEYDİ"
Filmin senaryosundaki insan-robot ilişkisine ve güncel yapay zekâ tartışmalarına değinen oyuncu, "216, 'İnsan olmaya geldim Arif, ben de âşık olmak istiyorum' diyordu. Sonra Pembe Şeker'e aşık oldu. İnsanların robotlaştığı, robotların ise insanlaştığı öngörüsü aslında yıllar önce Cem'in aklına gelen, bizim de üzerine koyarak gerçekleştirdiğimiz bir şeydi. Hani 'Yapay zekâ hepimizi ele geçirecek' diyorlar ya; '216' gibi bir yapay zekâysa ele geçirsin tabii. Bizim robotumuz ağlayabiliyordu" diye konuştu.
"GÜLMEKTEN ÇEKEMEDİĞİMİZ SAHNE ÇOK OLMADI"
Cem Yılmaz ile yer aldıkları projelerin set süreçlerine ilişkin kamuoyundaki yanlış algıya da açıklık getiren Güven şöyle konuştu: Gülmekten çekemediğimiz sahne çok olmadı; çektikten sonra çok güldüğümüz oluyor. Yani sanıldığı kadar sette sürekli gülmüyoruz. Çekim öncesinde ve sonrasında çok eğleniyoruz ama sete çıktığımız zaman herkes asker gibi işini yapar. İleride gülebilmek için ciddi yapılması gereken bir iş bu. Sette ciddi olmazsanız sonrasında gülemezsiniz. "Bunlar vur patlasın, çal oynasın film çekiyorlar" gibi bir durum yok. Öncesinde ve sonrasında zaten çok çalışıyoruz.
"BÜTÇENİN ÇOĞUNU FİLMİN KENDİSİNE HARCADIK"
'Her Hayat Bir Hikayedir' programına konuşan Güven, para kazanmaktansa filme yatırım yapmayı tercih ettiklerini belirtti. Güven, "Arif V 216 seyircisini hem seven hem saygı duyan hem de seyircisinin isteğine kulak veren bir filmdi. O bütçeyle her birimiz çok büyük paralar kazanabilirdik. Ancak biz filmlerden daha az para kazanıp bütçenin çoğunu filmin kendisine harcadık. Birinci amacımız hiçbir zaman para kazanmak olmadı. Tek derdimiz, iyi bir şey yapmak ve tarihe kalmasıydı" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: HT Magazin