Ozan Güven: Büyük paralar kazanabilirdik

"GÜLMEKTEN ÇEKEMEDİĞİMİZ SAHNE ÇOK OLMADI"

Cem Yılmaz ile yer aldıkları projelerin set süreçlerine ilişkin kamuoyundaki yanlış algıya da açıklık getiren Güven şöyle konuştu: Gülmekten çekemediğimiz sahne çok olmadı; çektikten sonra çok güldüğümüz oluyor. Yani sanıldığı kadar sette sürekli gülmüyoruz. Çekim öncesinde ve sonrasında çok eğleniyoruz ama sete çıktığımız zaman herkes asker gibi işini yapar. İleride gülebilmek için ciddi yapılması gereken bir iş bu. Sette ciddi olmazsanız sonrasında gülemezsiniz. "Bunlar vur patlasın, çal oynasın film çekiyorlar" gibi bir durum yok. Öncesinde ve sonrasında zaten çok çalışıyoruz.