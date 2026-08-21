Özcan Deniz, tatilde toplantı yaptı
Bodrum'da tatil yapan Özcan Deniz, Gümüşlük'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkarmak yerine arkadaşıyla yoğun bir toplantı gerçekleştirdi
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:45 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bir süredir Bodrum'da tatil yapan Özcan Deniz, geçtiğimiz gün Gümüşlük'teki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.
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54 yaşındaki şarkıcı, bu kez güneşin ve denizin tadını çıkarmak yerine işe odaklandı.
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Deniz, arkadaşıyla birlikte uzun süre yoğun bir toplantı gerçekleştirdi.