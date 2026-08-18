Kafa TV'deki programında konuşan Sayan, çakma ürün kullanmaktan çekinmediğini belirtti. Sayan, "5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" dedi.



Seda Sayan, ayrıca sahte çantaları da markaların ürettiğini iddia etti.