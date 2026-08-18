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        Haberler Magazin Seda Sayan: Çakma çanta kullanıyorum

        Seda Sayan: Çakma çanta kullanıyorum

        Seda Sayan, lüks çantaların fiyatlarını eleştirerek, çakma ürün kullandığını itiraf etti. Sayan, ayrıca sahte çantaları da markaların ürettiğini ileri sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Seda Sayan, açıklamarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2022'de Çağlar Ökten ile evlenen ve kadın - erkek ilişkilerine dair yorumlarıyla gündeme gelen Sayan, bu kez de "Çakma çanta kullanıyorum" dedi.

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        Sayan, yüksek fiyatlar ödemek yerine çakma ürünleri tercih ettiğini açıkça söyledi. Paris'te yaşadığı bir anısını da paylaşan Sayan, kullandığı çantanın fermuarıyla ilgili yaşadığı olayı anlattı. Ünlü şarkıcı, "Adamlar bile sahte olduğunu anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar" ifadelerini kullandı.

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        Kafa TV'deki programında konuşan Sayan, çakma ürün kullanmaktan çekinmediğini belirtti. Sayan, "5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" dedi.

        Seda Sayan, ayrıca sahte çantaları da markaların ürettiğini iddia etti.

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        Sayan, birçok üründe çakma kullanabileceğini söylerken, saat konusunda ise bu tercihi yapmadığını belirtti.

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        #Seda Sayan
        #Çanta
        #Çağlar Ökten
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