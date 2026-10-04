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        Haberler Magazin Seda Sayan: Makyaj yok

        Seda Sayan: Makyaj yok

        Seda Sayan, sosyal medyada makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Sayan, doğal halini "Makyaj yok" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Son dönemde kadın-erkek ilişkilerine dair açıklamalarıyla adından söz ettiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından özel hayatına ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

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        63 yaşındaki Sayan, son olarak Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, karesine "Makyaj yok" notunu düştü.

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        Öte yandan ağustos ayında bir Instagram sayfasında, Seda Sayan'a ait olduğu öne sürülen makyajsız ve filtresiz fotoğraflar yayımlanmıştı.

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        Söz konusu paylaşımın ardından tepki gösteren Sayan, "Bu kim be! Salak mısınız siz, benimle alakası olmayan bir kadının resmi" ifadelerini kullanarak fotoğrafın kendisine ait olmadığını belirtmişti.

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        Sayan, bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından yüzünü yakın plandan çekerek filtresiz ve doğal halini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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        #Seda Sayan
        #makyajsız
        #etiket
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