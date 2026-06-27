Soner Arıca: Onu sadece 'dayım' diye tanımlamak yetersiz kalır
Şarkıcı Soner Arıca, art arda yaşadığı acı kayıplarla sarsıldı. Önce annesi Altun Arıca'yı, ardından dayısı Kadir İnanır'ı kaybeden şarkıcı, yaptığı paylaşımda, "Acı rüzgârıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm" ifadelerini kullandı
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören usta sanatçı Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncunun ablası ve şarkıcı Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca da, kardeşinin vefatından üç gün önce, 23 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Altun Arıca, memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Annesi ve dayısını peş peşe kaybetmenin acısını yaşayan Soner Arıca, sosyal medya hesabından yürek burkan bir mesaj paylaştı.
"ONU SADECE 'DAYIM' DİYE TANIMLAMAK AZ GELİR"
Arıca, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Tarifi zor bazı duygu durumlarının; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın... Yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan? Acı rüzgârıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm. Onu sadece 'dayım' diye tanımlamak az gelir; çünkü benim için aynı zamanda usta aktör, büyük sanatçı ve Türk sinemasının eşsiz yıldızlarından biriydi.
"HAYRANLIK DUYDUĞUM BİRİNİN YAKINI OLMA AYRICALIĞINI YAŞADIM"
Zaten yalnız aile içinde değil, neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi, ağabeyiydi. Birkaç kuşağın erkeklerinin büyük bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü; onun replikleriyle konuştu. İdoldü, ikondu, en yakışıklılardandı... Sanatçılığına hayranlık duyduğum birinin yakını olma ayrıcalığını yaşadım. Perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o eşsiz ayrıcalığını tattım. Defalarca izlediğim filmlerini yine izleyeceğim. Anılarımız da bir film gibi gözlerimin önünden akacak. Benim için her zaman yaşamaya devam edecek.
Merhum sanatçı için yarın saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kadir İnanır'ın naaşı, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.