Tarık Papuççuoğlu'ndan haber var

"AORT CERRAHİSİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Papuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.