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        Haberler Magazin Tarık Papuççuoğlu'ndan haber var

        Tarık Papuççuoğlu'ndan haber var

        Tarık Papuççuoğlu'nun aort damarı genişlemesi nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından doktoru, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Türk tiyatrosunun ve ekranların usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

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        Nisan ayında yapılan rutin kontrollerde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen 77 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da bypass ameliyatı geçirmişti. Dört damarı başarıyla değiştirilen Papuççuoğlu, haziran ayında taburcu edilmişti.

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        Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise aort damarındaki genişleme nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan Papuççuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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        "AORT CERRAHİSİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

        Papuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

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        Öte yandan Tarık Papuççuoğlu, temmuz ayında Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini açıklamış ve "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" ifadelerini kullanmıştı.

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