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        Haberler Magazin Türkan Şoray'dan Cihan Ünal'a: Bu ne yakışıklılık

        Türkan Şoray'dan Cihan Ünal'a: Bu ne yakışıklılık

        Türkan Şoray ile Cihan Ünal, yıllar sonra sosyal medyadaki samimi diyaloglarıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında nikâh masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği 1987 yılında sona ermişti.

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        Şoray ve Ünal çifti, evliliklerinden bir yıl sonra, 21 Ekim 1984 tarihinde kızları Yağmur Ünal'ı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

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        Yıllar sonra iki usta oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri diyalogla yeniden gündeme geldi.

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        "BU NE YAKIŞIKLILIK"

        Cihan Ünal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Arşivden bir kare" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünal'ın paylaşımına sessiz kalmayan Türkan Şoray, fotoğrafa "Vayy, bu ne yakışıklılık" yorumunu düştü.

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        Eski eşinin övgü dolu mesajına kayıtsız kalmayan Cihan Ünal ise Şoray'a "Teşekkür ederim Türkancığım…" sözleriyle karşılık verdi.

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        #Türkan Şoray
        #Cihan Ünal
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