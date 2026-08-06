Türkan Şoray'dan Cihan Ünal'a: Bu ne yakışıklılık
Türkan Şoray ile Cihan Ünal, yıllar sonra sosyal medyadaki samimi diyaloglarıyla gündeme geldi
Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında nikâh masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği 1987 yılında sona ermişti.
Şoray ve Ünal çifti, evliliklerinden bir yıl sonra, 21 Ekim 1984 tarihinde kızları Yağmur Ünal'ı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
Yıllar sonra iki usta oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri diyalogla yeniden gündeme geldi.
"BU NE YAKIŞIKLILIK"
Cihan Ünal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Arşivden bir kare" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünal'ın paylaşımına sessiz kalmayan Türkan Şoray, fotoğrafa "Vayy, bu ne yakışıklılık" yorumunu düştü.
Eski eşinin övgü dolu mesajına kayıtsız kalmayan Cihan Ünal ise Şoray'a "Teşekkür ederim Türkancığım…" sözleriyle karşılık verdi.