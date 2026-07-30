Yasemin Yazıcı'dan akademik başarı
Oyuncu Yasemin Yazıcı'nın Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışması, 'Yılın Tezi' kabul edildi
Uzun zamandır Onur Tuna ile birlikte olan oyuncu Yasemin Yazıcı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra akademik başarısıyla da adından söz ettirdi.
Yazıcı'nın Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışması 'Yılın Tezi' seçildi.
Sosyal medya hesabından o anları yayımlayan Yasemin Yazıcı, gururunu takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ PES ETMEMİŞİM"
Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, 'distinction', 'Yılın Tezi' ödülü. İyi ki pes etmemişim.
Yazıcı'nın bu paylaşımının altına Hande Subaşı, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Belçim Bilgin, Sıla Türkoğlu, Ayça Ayşin Turan, Sinan Tuzcu, ve İbrahim Selim gibi isimler tebrik yorumlarında bulundu.