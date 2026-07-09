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        Haberler Dünyadan Geçen ay komadan çıkan şarkıcı Bonnie Tyler hayatını kaybetti

        Geçen ay komadan çıkan şarkıcı Bonnie Tyler hayatını kaybetti

        Mayıs ayında Portekiz'de acil bağırsak ameliyatı geçiren Bonnie Tyler, 75 yaşında hayata veda etti. Ameliyat sonrası yapay olarak komaya sokulan, ardından komadan çıkmayı başaran sanatçı, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Komadan çıktı, hayatını kaybetti

        'Total Eclipse of the Heart', 'Hold Out for a Hero' ve 'It's a Heartache' gibi hit şarkılarıyla tanınan şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının resmi internet sitesinde, "Bonnie'nin ailesi ve ekibi, Bonnie'nin tedavi gördüğü hastalığın sonucu olarak dün gece Portekiz'deki bir hastanede beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini üzüntüyle duyuruyor" şeklinde açıklama yapıldı.

        Galli şarkıcı, mayıs ayında Portekiz'de geçirdiği acil bağırsak ameliyatının ardından yapay olarak komaya alınmıştı. Geçen ay sözcüsü, Tyler'ın komadan çıktığını, ancak durumunun çok kötü olduğunu ve yoğun bakımda tutulduğunu söylemişti.

        Tyler, geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı.

        İlk single'ı 'Lost in France'ı 1977'de çıkaran Tyler, aynı yıl piyasaya sürdüğü 'It's a Heartache' ile İngiltere single listesinde dördüncü, ABD Billboard Hot 100 listesinde ise üçüncü sıraya yükseldi. En büyük hit şarkısı, daha rock tarzındaki 'Total Eclipse of the Heart', altı yıl sonra, 1983'te piyasaya çıktı. Bu şarkıyla Tyler, ABD'de bir numaraya yükselen ilk Galli oldu.

        Meat Loaf'ın söz yazarı Jim Steinman tarafından kaleme alınan dramatik parça, aslında 'Nosferatu' filminin müzikal bir versiyonu için yazıldığından, 'Vampires in Love' adını taşıyordu.

        Hastalığından önce verdiği son röportajda, "Bu şarkıyı söylemekten asla bıkmıyorum. Çok seviyorum, çünkü herkes bu şarkıyı söylemek için sabırsızlanıyor" demişti. Bu şarkısıyla Grammy adaylığı alan sanatçı, ayrıca 'Faster Than the Speed ​​of Night' albümü ve 'Here She Comes' single'ı ile de iki kez daha Grammy'ye aday gösterildi.

        Tyler, 2013 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere'yi temsil ederek 26 katılımcı arasında 19'uncu sırada yer aldı ve müziğe yaptığı hizmetlerden dolayı 2023 yılında Britanya İmparatorluğu Nişanı ile ödüllendirildi.

        Geçtiğimiz yıl, David Guetta ve Hypaton'ın prodüktörlüğünü üstlendiği, 'Together' adıyla yayınlanan 'Total Eclipse of the Heart'ın kulüp versiyonunu piyasaya sürdü. Bu yıl, yayımlanmasının üzerinden 43 yıl geçtikten sonra, orijinal şarkı Spotify'da bir milyar dinlenme sınırını aştı.

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        #Bonnie Tyler
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