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        Haberler Magazin Georgina Amorós ve Manu Rios Türkiye'de

        Georgina Amorós ve Manu Rios Türkiye'de

        'Elite' dizisinin İspanyol yıldızları Georgina Amorós ile Manu Rios, tatil için Türkiye'yi seçti. Marmaris'te tatil yapan ünlü isimler, Murat Kurşun'un şarkısı eşliğinde dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        'Elite'nin yıldızları Türkiye'de

        Türkiye, her yaz olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

        Son olarak, 'Elite' adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İspanyol oyuncular Georgina Amorós ve Manu Rios, tatil için rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

        Yakın arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'te tatil yapan Amorós ve Rios, çalışma temposunun ardından deniz ve güneşin tadını çıkararak dinleniyor.

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        Tatil boyunca yaşadıkları keyifli anları milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin gönderileri, Türk hayranlarının gözünden kaçmadı.

        Paylaşımlarda, Amorós ve Manu Rios'un oldukça eğlenceli vakit geçirdikleri görüldü.

        Özellikle tatil ekibinin, Murat Kurşun'un 'Mardinli Güzel Yarim' şarkısı eşliğinde akşam ateş başında dans ettikleri anlar takipçilerinin dikkatini çekti.

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        #Georgina Amorós
        #Manu Rios
        #Elite
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