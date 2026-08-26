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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid'den sevgilisi Bradley Cooper hakkında yorum: Beni destekliyor ve çok dürüst

        Gigi Hadid'den sevgilisi Bradley Cooper hakkında yorum: Beni destekliyor ve çok dürüst

        Gigi Hadid, 2023'ten bu yana sevgili olduğu Bradley Cooper ile ilişlisi hakkında konuştu: Önemli olan sizi destekleyen ve ayaklarınızın yere basmasına yardımcı olan birine sahip olmak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        "Beni destekliyor ve çok dürüst"

        Gigi Hadid, verdiği son röportajda, erkek arkadaşı Bradley Cooper ile olan ilişkisinden bahsetti. 31 yaşındaki süper model, 2023'ten beri birlikte olduğu 51 yaşındaki Hollywood yıldızı Cooper ile ilişkisini gözlerden uzak tutuyor, hatta aktöre kırmızı halıda bile eşlik etmiyor.

        Vogue Fransa'ya verdiği röportajda Hadid, yakın zamanda evlendikleri yönündeki spekülasyonların ardından Cooper ile olan hayatından övgüyle bahsetti.

        Hadid, ilişkilerindeki en önemli olumlu yönlerden birinin, ünlü aktörün kariyerini desteklemesi olduğunu söyledi. Hadid, "Birbirimizin işlerinin tüm zorluklarını tam olarak anlamayabiliriz, ancak önemli olan sizi destekleyen ve ayaklarınızın yere basmasına yardımcı olan birine sahip olmak" dedi.

        Hadid, ilişkilerinde dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu anlatırken, "Şu anki ilişkimin güzel yanı ve daha önce deneyimlediklerimden çok farklı olan şey, son derece dürüst olabilme yeteneği. Düşündüklerimizi, düşündüklerimiz doğrultusunda söyleyebilme yeteneği" ifadesini kullandı.

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        Hadid, Nisan 2025'te verdiği bir röportajda ilk kez Cooper ile olan ilişkisi hakkında konuşmuş, ilişkilerinin "romantik ve mutlu" olduğunu söylemişti. Hadid, Cooper ile ortak bir arkadaşlarının çocuğunun doğum günü partisinde tanıştıklarını belirtmişti.

        Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'ten 6 yaşında Khai adında bir kızı var. Cooper'ın da eski sevgilisi Irina Shayk'tan 9 yaşında Lea adında bir kızı bulunuyor.

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        #Bradley Cooper
        #Gigi Hadid
        #ilişki
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