Gökhan Türkmen, Harbiye’ye 12 bin taşla çıktı

Gökhan Türkmen, yaz konserleri maratonunun en özel duraklarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluştu. Harbiye’yi yaklaşık 3 saat süren kesintisiz bir müzik şölenine dönüştüren Türkmen; “Taş”, “Aşk Lazım”, “Aşk”, “Lafügüzaf” ve “Biraz Ayrılık” gibi hafızalara kazınan şarkılarının yanı sıra, son dönemde yeniden yorumladığı “Kör Bıçak” ve “Yol Arkadaşım” gibi eserleri de seslendirdi.

“Aşk Lazım” şarkısı ve dansçılarıyla güçlü bir konser açılışı yapan Gökhan Türkmen, yine evlilik tekliflerine sahne oldu. Türkmen’in en sevilen hitlerinden “Aşk” şarkısında, konser alanında 9 evlilik teklifi yapıldı.

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Ünlü şarkıcı için özel olarak tasarlanan iki takım, toplam 12 bin taş el işçiliğiyle tek tek işlendi.

Ödüllü oyuncu Pınar Yıldırım’da Türkmen’in söylediği “Ben Unuturum” şarkısının sonunda sahnede parçanın orijinalinde yer alan tiradı, özel tasarım bir sahne kıyafetiyle okudu.

Türkmen, ikinci yarının başında tek gitarla birebir seyircisiyle en sevilen geniş kitlelerin kalbine dokunan şarkılarını söyledi.

Konserinin sonunda “Taş” şarkısında Gökhan Türkmen orkestra şefi Feryin Kaya’nın kızı Leyla Kaya sahneye çıkarak Türkmen’e eşlik etti. Küçük yaşına rağmen sergilediği performans seyirciden büyük alkış aldı.