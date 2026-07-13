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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        'Güldür Güldür Show'dan kahkaha dolu sezon finali

        7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show' birbirinden eğlenceli skeçleri ve sürprizleriyle sezonu kahkaha dolu bir bölümle noktalamaya hazırlanıyor.

        Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’, sezon finaliyle cumartesi akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

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        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show', sezon finaliyle cumartesi akşamı saat 20.00'e SHOW TV’de.

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