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        Haberler Magazin Gülşen’den Umut Akyürek’e 5 milyon liralık dava

        Gülşen’den Umut Akyürek’e 5 milyon liralık dava

        Gülşen, sosyal medyada paylaştığı video ile kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Umut Akyürek'e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Gülşen, Akyürek'in popülerliğinden faydalanmaya çalıştığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Gülşen'den 5 milyon liralık dava

        Umut Akyürek’in kızı Melek Bal Ertuğrul’un, dedesinin tabutu başında çektiği videoyu TikTok hesabında paylaşımı tepkiye neden olmuştu. Akyürek ise yaptığı açıklamada Hadise ve Gülşen’i suçlayarak şarkıcıların gençlere kötü örnek olduğunu öne sürmüştü.

        Hadise, kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Akyürek’e 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hadise’nin ardından Gülşen de kendisine hakaret ettiği, şeref, haysiyet ve onurunu zedelediği iddiasıyla Akyürek’e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

        Milliyet'in haberine göre; Gülşen’in avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Umut Akyürek’in gündemde kalma çabasıyla şarkıcının popülerliğinden faydalanmaya çalıştığını öne sürdü. Dava dilekçesinde, "Umut Akyürek kızının paylaşımını hiç ilgisi olmayan, sahne şovları dışında oldukça mazbut bir hayat süren müvekkilin sebebiyet verdiğini söylemesi, haksız ve hukuka aykırıdır. Müvekkilin manevi dünyasını, aile yaşamını, eşini ve küçük çocuğunu yıpratma, küçük düşürme gayretiyle itibar suikastında bulunmuştur. Akyürek’in kızı da müvekkili rol model almadığını ifade etmiştir. Müvekkilin toplum önündeki saygınlığını hedef alan, kasıtlı olarak alenen hakaret eden ve manevi huzurunu bozan Umut Akyürek’in 5 milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz" denildi.

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