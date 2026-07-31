Hakkında kayıp ilanı verilen Linda Perhacs bulundu

Efsanevi Amerikalı folk şarkıcısı ve söz yazarı Linda Perhacs'ın kaldığı bakım evinden ayrıldıktan sonra sekiz aydır kayıp olduğu bildirilmiş, hakkında kayıp ilanı verilmişti. Ancak 82 yaşındaki sanatçının sağ olarak bulunduğu öğrenildi.

Los Angeles polisi, yaptığı açıklamada, "Bugün bulundu ve güvende. Kişisel verilerinin gizliliğini korumak amacıyla nerede olduğunu paylaşamıyoruz" dedi.

İki gün önce kayıp ilanı veren Perhacs'ın arkadaşları, sosyal medyada şarkıcıyı bulmak için yardım çağrısında bulunmuş ve aylardır kendisiyle iletişime geçemediklerini iddia etmişti.

1970'lerin folk şarkıcısı Linda Perhacs'ın arkadaşları, kişisel sosyal medya hesaplarında şu açıklamayı yapmıştı: Sevgili dostumuz ve efsanevi şarkıcı-söz yazarı Linda Perhacs, yaklaşık sekiz ay önce yasal vasisinin gözetimi altında bir bakım evinden taburcu edildi. O zamandan beri, arkadaşları ve uzun süredir birlikte çalıştığı kişiler ona ulaşamadı ve vasisiyle iletişime geçme girişimlerinin de yanıtsız kaldığı bildirildi. Linda'nın iyiliğini sağlamak için lütfen onu bulmamıza yardımcı olun.

Perhacs'ın nerede olduğuna dair bilgisi olan herkesin, Perhacs'ın eski menajeri Laurel Stearns ile iletişime geçmesi istendi. Stearns, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Perhacs'ın demans (bunama) hastası olduğunu, Los Angeles Polis Merkezi'ne kayıp ihbarı yaptıklarını ve Yetişkin Koruma Hizmetleri ile iletişime geçtiklerini söylemişti.