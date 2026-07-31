Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hakkında kayıp ilanı verilen Linda Perhacs bulundu

        Hakkında kayıp ilanı verilen Linda Perhacs bulundu

        Bakım evinden taburcu edildikten sekiz ay sonra kaybolduğu belirtilerek hakkında kayıp başvurusu yapılan efsanevi müzisyen Linda Perhacs'ın bulunduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayıp ilanı verilen sanatçı bulundu

        Efsanevi Amerikalı folk şarkıcısı ve söz yazarı Linda Perhacs'ın kaldığı bakım evinden ayrıldıktan sonra sekiz aydır kayıp olduğu bildirilmiş, hakkında kayıp ilanı verilmişti. Ancak 82 yaşındaki sanatçının sağ olarak bulunduğu öğrenildi.

        Los Angeles polisi, yaptığı açıklamada, "Bugün bulundu ve güvende. Kişisel verilerinin gizliliğini korumak amacıyla nerede olduğunu paylaşamıyoruz" dedi.

        İki gün önce kayıp ilanı veren Perhacs'ın arkadaşları, sosyal medyada şarkıcıyı bulmak için yardım çağrısında bulunmuş ve aylardır kendisiyle iletişime geçemediklerini iddia etmişti.

        1970'lerin folk şarkıcısı Linda Perhacs'ın arkadaşları, kişisel sosyal medya hesaplarında şu açıklamayı yapmıştı: Sevgili dostumuz ve efsanevi şarkıcı-söz yazarı Linda Perhacs, yaklaşık sekiz ay önce yasal vasisinin gözetimi altında bir bakım evinden taburcu edildi. O zamandan beri, arkadaşları ve uzun süredir birlikte çalıştığı kişiler ona ulaşamadı ve vasisiyle iletişime geçme girişimlerinin de yanıtsız kaldığı bildirildi. Linda'nın iyiliğini sağlamak için lütfen onu bulmamıza yardımcı olun.

        Perhacs'ın nerede olduğuna dair bilgisi olan herkesin, Perhacs'ın eski menajeri Laurel Stearns ile iletişime geçmesi istendi. Stearns, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Perhacs'ın demans (bunama) hastası olduğunu, Los Angeles Polis Merkezi'ne kayıp ihbarı yaptıklarını ve Yetişkin Koruma Hizmetleri ile iletişime geçtiklerini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Emniyet şeridinde midibüsün çarptığı servis şoförü öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emniyet şeridinde midibüsün çarptığı Ahmet Ak (42), hayatını kaybetti. Servis şoförü olan Ak'ın markette unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı belirtildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        #Linda Perhacs
        #kayıp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak