Hülya Avşar, gazetecileri görünce yönünü değiştirdi
Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaptığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi. Avşar daha sonra yönünü değiştirerek oradan uzaklaştı
Giriş: 01 Ekim 2026 - 07:25 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaptığı sırada gazetecilerin objektifine takıldı.
Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden Avşar, önce yönünü değiştirdi. Ardından bir anda karşı yöne geçen ünlü isim, gazetecilere el hareketleriyle çekim yapılmasını istemediğini belirtti.
Avşar, basın mensuplarından uzaklaşmak için yürüyüşünü hızlandırarak yoluna devam etti. Daha önce yürüyüşleri sırasında muhabirlerle karşılaşıp selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Avşar'ın bu kez sergilediği tavır dikkat çekti.
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