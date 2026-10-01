Hülya Avşar, gazetecileri görünce yönünü değiştirdi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaptığı sırada gazetecilerin objektifine takıldı.

Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden Avşar, önce yönünü değiştirdi. Ardından bir anda karşı yöne geçen ünlü isim, gazetecilere el hareketleriyle çekim yapılmasını istemediğini belirtti.

Avşar, basın mensuplarından uzaklaşmak için yürüyüşünü hızlandırarak yoluna devam etti. Daha önce yürüyüşleri sırasında muhabirlerle karşılaşıp selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Avşar'ın bu kez sergilediği tavır dikkat çekti.