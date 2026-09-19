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        Haberler Magazin Hülya Avşar 'Kanlı Nigar' ile sahneye dönüyor

        Hülya Avşar 'Kanlı Nigar' ile sahneye dönüyor

        Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Avşar, 'Kanlı Nigar Müzikali'nde başrolü üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        'Kanlı Nigar' ile sahneye dönüyor

        Onur Can Taş yapımcılığında ODD Entertainment yapımıyla sahnelenecek 'Kanlı Nigar Müzikali'nin başrolünde Hülya Avşar yer alacak. Avşar, hikayenin merkezindeki güçlü, çekici, asi ve unutulmaz 'Nigar' karakterine hayat verecek. 'Kanlı Nigar Müzikali’nin oyuncu kadrosu ve ekibi önümüzdeki günlerde kademeli olarak açıklanacak.

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        #Hülya Avşar
        #Kanlı Nigar
        #müzikal
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