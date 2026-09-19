Hülya Avşar 'Kanlı Nigar' ile sahneye dönüyor
Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Avşar, 'Kanlı Nigar Müzikali'nde başrolü üstlenecek
Giriş: 19 Eylül 2026 - 09:40 Güncelleme:
Onur Can Taş yapımcılığında ODD Entertainment yapımıyla sahnelenecek 'Kanlı Nigar Müzikali'nin başrolünde Hülya Avşar yer alacak. Avşar, hikayenin merkezindeki güçlü, çekici, asi ve unutulmaz 'Nigar' karakterine hayat verecek. 'Kanlı Nigar Müzikali’nin oyuncu kadrosu ve ekibi önümüzdeki günlerde kademeli olarak açıklanacak.
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