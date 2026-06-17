İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik kutlama

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 46 yaşına bastı. Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan İlker Kaleli, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü oyuncu, paylaşımıyla Sıla'ya olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"YİNE BERABER GÜLÜYORUZ GEÇİP GİDEN ZAMANA"

Kaleli, gönderisine, "Bugün bir kere daha 'ilk defa' gördüm seni. Yine beraber gülüyoruz geçip giden zamana. İyi ki varsın benim canım. Nice senelere" notunu ekledi.