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        Haberler Magazin İrem Derici: Yıl bitmeden evlenebilirim

        İrem Derici: Yıl bitmeden evlenebilirim

        Çeşme'de sahne alan İrem Derici, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şubat ayında Melih Kunukcu ile nişanlanan şarkıcı, "Belki yıl bitmeden bir nikâh olur. Düğün düşünmüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        "Yıl bitmeden evlenebilirim"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; İrem Derici, Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Derici, konsere çıkamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. 39 yaşına geldiğini belirten Derici, düzenli spor yapmadığını, beslenmesine ve uyku düzenine dikkat edemediğini anlatarak, "Şu an bikinili görüntü verecek halde değilim. Şubat ayında vücudum için bazı işlemler yaptırmayı düşünüyorum" dedi.

        Çeşme’yi Bodrum’a tercih ettiğini de dile getiren Derici, arkadaşlarının büyük bölümünün burada olduğunu ve konserlerinin de daha yoğun geçtiğini söyledi. Ancak bu yaz yoğun çalışma temposu ve yeni satın aldığı evin tadilatı nedeniyle tatil yapamayacağını anlattı.

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        Şubat ayında Melih Kunukcu ile nişanlanan şarkıcı, "Konser sonrası müstakbel eşimin yanına koşacağım" ifadesini kullandı. Yıl bitmeden nikâh ihtimaline de kapıyı aralayan ünlü isim, "Belki yıl bitmeden bir nikâh olur. Düğün düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

        Geçmişte Burcu Güneş ile yaşadığı polemiklerle ilgili soruları ise geride bıraktığını söyleyen Derici, "Küflenmiş konuları bana sormayın. Kimseyle bir problemim yok" diyerek, eski tartışmaları yeniden gündeme taşımak istemediğini belirtti.

        Demet Akalın hakkında da konuşan şarkıcı, meslektaşının yeni şarkısı "Bi' Şey Mi Dedin?"i beğendiğini söyledi. İkili arasında ilerleyen dönemde bir düet ihtimali olup olmadığı sorusuna ise, "Neden olmasın? Ben düete her zaman açığım" yanıtını verdi.

        Yeni çıkardığı 13 şarkılık albümüne uzun süre odaklanacağını belirten İrem Derici, albümde yer alan şarkılara klip çekmeye devam edeceğini ve projeyi kısa sürede rafa kaldırmayacağını vurguladı.

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