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        Haberler Dünyadan İrlanda 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı da boykot ediyor

        İrlanda 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı da boykot ediyor

        İrlanda, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarının sürmesinden dolayı, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        İkinci kez Eurovision'u boykot kararı

        İrlanda, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu. Ülkenin yayın kuruluşu adına yapılan açıklamada, "RTE, Gazze'deki korkunç ve devam eden can kayıpları ve birçok sivilin hayatını tehlikeye atan insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda'nın katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor" denildi.

        Açıklamada ayrıca, "RTE, uluslararası gazetecilerin bölgeye bağımsız erişiminin sürekli olarak engellenmesinden de derin endişe duymaktadır" sözlerine yer verildi.

        YARIŞMAYI YAYINLAMAYACAK

        Yayıncı kuruluş RTE, önümüzdeki yıl Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmayı yayınlamayacağını da duyurdu.

        İrlanda, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın katılmasına izin verileceğini onaylamasının ardından, geçtiğimiz mayıs ayında Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan da çekilmişti. RTE, geçen bu yıl da yarışmayı yayınlamamıştı.

        EUROVISION'UN EN BAŞARILI ÜLKELERİNDEN BİRİ

        İrlanda; İzlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte Eurovision 2026'dan çekilen beş ülkeden biriydi.

        Eurovision tarihinde İrlanda, İsveç ile birlikte en çok birincilik elde eden ülke rekorunu elinde tutuyor. Ülke ayrıca 1965'ten beri Eurovision'da yer alıyor ve o zamandan beri 58 kez sahneye çıktı.

        İrlanda, 2004 yılında yarı finallerin getirilmesinden bu yana 21 kez katıldığı yarışmanın 9'unda büyük finale yükseldi. Ancak 2019 ve 2021'de yarı finallerde sonuncu oldu.

        Hollanda da İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla ve yarışmanın tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle, 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını ağustos ayında açıklamıştı.

        Hollanda'dan Eurovision boykotu
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        #İrlanda
        #boykot
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