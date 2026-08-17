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        Haberler Magazin Ivi Adamu: Lahmacunu çok seviyorum

        Ivi Adamu: Lahmacunu çok seviyorum

        Bodrum'da sevenleriyle bir araya gelen Rum şarkıcı Ivi Adamu, Türkiye'ye ve yemeklerine olan hayranlığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        "Lahmacunu çok seviyorum"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ivi Adamu, Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, "Türkiye'ye her gelişimde Türkçemi geliştiriyorum. Bodrum'a tekrar geldiğim için mutluyum. Atmosfer harika" dedi.

        Adamu, "Müzik dışında nelerden ilham alırsınız?" sorusuna, "Genelde bütün kültürlerden ilham alıyorum. Ancak Türkiye'deki birçok sanatçıdan ilham aldığım oldu" yanıtını verdi.

        Ivi Adamu, Türk şarkıcılarla düet projesinin olup olmadığı sorulması üzerinde "Neden olmasın? Belki de şuan yapıyoruzdur kim bilir?" yanıtını verdi. Şarkılarında yapay zekaya yer vermediğini söyleyen Adamu, "Düşünmüyorum ve karşıyım. Doğal ve içimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'ye olan sevgisinden bahseden şarkcı, "Geçen yaz Türkiye'deyim, çok mutluydum. Lahmacunu çok seviyorum" şeklinde konuştu.

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