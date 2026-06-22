Jared Leto Ibiza tatilinde kayalıklardan atladı

Yazın tadını çıkarmak isteyen Amerikalı oyuncu Jared Leto, İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Ibiza'da görüntülendi.

Oscar ödüllü aktör ve aynı zamanda Thirty Seconds to Mars müzik grubunun solisti olan Leto, Ibiza'nın engebeli kıyı şeridinde kayalıklardan denize atlayışlar yaptı.

Yaz ruhunu tam anlamıyla yaşarken görüntülenen 54 yaşındaki oyuncu, siyah bir dalış kıyafetiyle denize atlamayı tercih etti.

Kayalık uçurumdan Akdeniz sularına ustalıkla atlayan Leto, daha sonra kendisini bekleyen tekneyle açıldı.

Hollywood kariyeri boyunca 'Requiem for a Dream', 'Fight Club', 'Panik Odası', 'American Psycho', 'Highway', 'Mr. Nobody' gibi önemli yapımlarda rol alan Jared Leto, 2014'te 'Dallas Buyers Club' (Sınırsızlar Kulübü) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını aldı. Leto bu filmde HIV pozitif trans bir kadın olan Rayon'u canlandırdı.