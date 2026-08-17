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        Haberler Dünyadan Johnny Depp 'Karayip Korsanları'na dönüyor

        Johnny Depp 'Karayip Korsanları'na dönüyor

        Johnny Depp, 'Karayip Korsanları 6' filminde yeniden 'Jack Sparrow'u canlandırmak için kolları sıvadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Yeniden 'Karayip Korsanı' oluyor

        Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'na dönüyor. Ünlü oyuncunun altıncı filmde 'Jack Sparrow' rolüne dönmek için görüşmelerde olduğu öğrenildi.

        Serinin 82 yaşındaki yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni film üzerine Depp ile görüştükleri haberini Deadline'a konuşarak doğruladı. Yapımcı, "Johnny ile görüşüyoruz, bir senaryo üzerinde çalışıyoruz ve umarım bunu gerçekleştirebiliriz" dedi.

        Depp, film serisinde Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandırmasıyla hafızalara kazındı.

        Bruckheimer, geçen yıl verdiği bir röportajda, 63 yaşındaki oyuncu için, "Eğer rolün yazılış şeklini beğenirse, bence kabul eder. Hepimizin bildiği gibi, her şey senaryoda yazılanlara bağlı" demişti.

        Deadline, bir sonraki 'Karayip Korsanları' filminin Kaptan Jack Sparrow'un sayısız öyküsünden biri gibi hissettirmeyeceğini, aksine bir sonraki bölümün Margot Robbie'nin canlandırdığı baş karaktere odaklanacağını, Sparrow'un yan karakter olarak yer alacağını yazdı.

        Serinin son filmi olan 'Salazar'ın İntikamı', 2017'de vizyona girdi ve dünya çapında yaklaşık 800 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin tamamı ise gişede 4,5 milyar doların üzerinde gelir sağladı.

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        #Johnny Depp
        #Karayip Korsanları
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