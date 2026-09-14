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        Haberler Dünyadan Justin Bieber'dan Hailey Bieber'a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

        Justin Bieber'dan Hailey Bieber'a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

        Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, evliliklerinin sekizinci yıl dönümünü sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. Evlilikleri hakkında sık sık olumsuz haberler çıkan ikilinin aşk dolu sözleri gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Aşk dolu kutlama

        Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Amerikalı model eşi Hailey Bieber, evliliklerinin sekizinci yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Eylül 2018'de evlenen ve bir oğulları olan çift, evlilik yıl dönümlerinde romantik sözleriyle dikkat çekti.

        Justin Bieber, yıl dönümlerine özel olarak eşi Hailey ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin bilardo oynadığı anların yer aldığı fotoğraflara, ünlü şarkıcının yazdığı mesaj takipçilerinden büyük ilgi gördü.

        Bieber paylaşımının altına, "8 yıl, sonsuza dek. Yeni başlangıçlar. Seni seviyorum bebeğim, yıl dönümümüz kutlu olsun" ifadelerini yazdı. Şarkıcının romantik paylaşımı kısa sürede pek çok beğeni ve tebrik mesajı aldı.

        Ünlü şarkıcının paylaşımını, Hailey Bieber da kendi sayfasında bir kalp emojisiyle paylaştı.

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        SAMİMİ POZLAR

        Ünlü çift, evlilik yıl dönümlerinden önce de aşklarını gözler önüne seren bir fotoğraf çekimiyle gündeme gelmişti. Hailey ve Justin Bieber ikilisi, yakın zamanda WYouth adlı dergi için samimi pozlar vermişti.

        Çiftin birbirlerine sarılıp öpüştükleri kareler sosyal medyada da geniş yankı bulurken, Hailey Bieber aynı kareleri kendi sayfasında paylaşmıştı. Ünlü model, fotoğrafların altına, "Jack'in annesi ve babası" notunu yazmıştı.

        Bieber çiftinin oğulları Jack Blues, 22 Ağustos 2024 tarihinde dünyaya geldi.

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        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #evlilik
        #kutlama
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