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        Haberler Magazin Kadir İnanır: Bu dünyadan ölüp gideceğiz...

        Kadir İnanır: Bu dünyadan ölüp gideceğiz...

        Dün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın yıllar önce katıldığı programdaki sözleri yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        O sözleri yeniden gündeme geldi

        14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.

        İnanır'ın 2014'te CNN Türk'te katıldığı programdaki sözleri yeniden gündeme geldi. 2013'te Akil İnsanlar Heyeti'nde görev alan İnanır, barış süreci ve toplumsal meseleler hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı. Kadir İnanır, "Korkmuyor musunuz? Bu kadar eleştirilmekten, hırpalanmaktan çekinmiyor musunuz?" sorusuna da yanıt vermişti.

        İnanır programda, "Bu dünyadan ölüp gideceğiz, ben çok inançlı bir insanım. Gerçekten ben bu dünyadan ölüp gideceksem, ömrümün geri kalanını hiçbir şeye elini ayağını sokmayan, pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersine. ‘Helal olsun Kadir Ağabey’e diyecekler, öyle öleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        Usta oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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