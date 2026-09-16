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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian'a 1 euro tazminat

        Kim Kardashian'a 1 euro tazminat

        Kim Kardashian, 10 yıl önce Paris'te kaldığı otelde silahlı soyguna uğramıştı. Mahkeme, Kardashian'ın 1 euro tazminat talebini karşılıksız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        1 euro tazminat kazandı

        Kim Kardashian, 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı soyguna maruz kalması nedeniyle Paris mahkemesi tarafından 1 euro tazminat almaya hak kazandı.

        45 yaşındaki Amerikalı realite şov yıldızı, Ekim 2016'daki soygunda 10 milyon dolar değerindeki mücevherlerini kaybetmişti. Bunlar arasında eski eşi rapçi Kanye West'ten aldığı 4 milyon dolarlık nişan yüzüğü de vardı ve bu yüzük hiçbir zaman bulunamadı.

        Kim Kardashian'ın 4 milyon dolarlık yüzüğü de soygunda çalındı
        Kim Kardashian'ın 4 milyon dolarlık yüzüğü de soygunda çalındı

        HIRSIZLAR POLİS KILIĞINA GİRDİ

        Polis kılığına girmiş iki soyguncu, Kardashian'ın kaldığı otelin süitine zorla girerek onu plastik kelepçeler ve bantla bağlayarak soygunu gerçekleştirmişti. Ancak iki soyguncuya destek olan başka şüpheliler de vardı.

        Silahlı soygun, adam kaçırma, çete üyeliği ve diğer suçlamalarla yargılanan şüphelilerden altısı, 60'lı ve 70'li yaşlarındaydı.

        Kardashian'ın, "Hayatımın en korkunç deneyimi" dediği soygunda yer alan sekiz kişi, geçen yıl mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu. Kardashian'ın talep ettiği tazminat miktarı bir euro da şimdi karara bağlandı.

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        "FRANSIZ MAHKEMESİNE MİNNETTARIM"

        Fransız adalet sistemine minnettarlığını dile getiren Kardashian, "Bu deneyim son derece travmatikti ve etkisi hâlâ üzerimizde. Bugünkü karar tazminatla ilgili değil, hesap verebilirlik ve tanınmayla ilgili" ifadesini kullandı. Televizyon yıldızı, avukatı aracılığıyla, "Mahkemeye ve bu süreç boyunca destek olan herkese minnettarım ve şimdi ileriye doğru adım atıp iyileşmeye devam etmeyi umuyorum" açıklamasını yaptı.

        Kim Kardashin ile Kanye West 2012'de başlayan ilişkisini 2014'te evlilikle taçlandırdıktan sonra 2022'de resmi olarak bitirdi
        Kim Kardashin ile Kanye West 2012'de başlayan ilişkisini 2014'te evlilikle taçlandırdıktan sonra 2022'de resmi olarak bitirdi

        OTELE VE OTEL ÇALIŞANINDA DA TAZMİNAT

        Mahkeme, otelde o dönemde resepsiyonist olarak çalışan bir kadın personele de 109 bin 516 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Resepsiyonist, 2 Ekim 2016'da Paris Moda Haftası sırasında yaşanan mücevher hırsızlığı olayından dolayı travma geçirdiğini söyleyerek, 550 bin euro tazminat talep etmişti.

        Mahkeme ayrıca, otele de 50 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

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        #kim kardashian
        #soygun
        #Paris
        #tazminat
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