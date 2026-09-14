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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' Cuma günü başlıyor

        'Kızılcık Şerbeti' Cuma günü başlıyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 5'inci sezonunun ilk bölümüyle Cuma akşamı ekranlara dönüyor. Dizinin yeni sezonuna ait ikinci tanıtım da izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        "Bunların durumu hiç iyi değil!"

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler'in paylaştığı reyting rekorları kıran fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 5'inci sezonundan ikinci tanıtımı sosyal medyada kısa sürede gündem olarak beğeni topladı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 139'uncu Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yeni sezonda değişen dengelerin sinyallerinin verildiği tanıtımda, Ünallar’ın ekonomik zorluklarla baş ettiği görülürken Abdullah, şirketi satmayacağını dile getiriyor.

        Asil, şirkette ipleri eline almak için planlar yaparken Fatih ve Abdullah’ın Elif hakkındaki söylemleri dikkat çekiyor.

        Ömer’in, Hilal’in ağabeyini merak ettiği tanıtıma Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’le tanışması yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı zirveye taşıyor.

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 5'inci sezonuyla Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #dizi
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