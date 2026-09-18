Kobra Murat: Tehditle 1 milyon dolar istiyorlar benden

Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir tehdit edildiği şikayetiyle emniyete başvurdu. Divandiler, şikayetinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"DEVLETİMİZE SIĞINDIK"

Şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Devlet her zaman 18 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes doğru düzgün çalışsın, doğru düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun. Zaten emniyetimiz, devletimiz bu konuda mükemmel çalışıyor. Kimse kimsenin ekmeğine, yuvasına, çalıştığına göz dikmesin; herkes çabalasın. Benim gibi 23 saat çalışsın, 3 saat uyusun.

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"1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER"

2 aydan beri tehditler aldığını belirten Kobra Murat, sözlerini şöyle sürdürdü: sözlerini şöyle sürdürdü: Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupa'dan, İran'dan, Irak'tan bilinmeyen numaralardan arıyorlar. Çocuğuma, çoluğuma karşı, yuvama karşı... İşte, "Bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız" diyorlar. Saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, bu konuda huzursuz oluyorum. O yüzden devletime başvurdum. Şu ana kadar zaten 30 seneden beri bu işi yapıyorum, kimse benim başıma böyle çökemedi. Biz Roman çocuğuyuz sonuçta; yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez.

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Kobra Murat, tehditlerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.