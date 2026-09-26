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        Haberler Magazin Mahir Günşiray: Beni bununla beraber kabul ediyor

        Mahir Günşiray: Beni bununla beraber kabul ediyor

        Hatice Aslan ile aşk yaşayan oyuncu Mahir Günşiray, 2023'te kaybettiği eşi Claude Leon Günşiray hakkında konuştu. Günşiray, "Hatice'yle bulunduğumuz evde Claude'un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Hatice'nin sevgisi çok değerli. Beni bununla beraber kabul ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        "Beni bununla beraber kabul ediyor"

        Oyuncu Macide Günşiray, konuk olduğu programda, 2023 yılında hayatını kaybeden eşi Claude Leon Günşiray'ın ardından yaşadığı yas sürecini ve üniversite yıllarında sınıf arkadaşı olan meslektaşı Hatice Aslan ile başlayan ilişkisini anlattı.

        "RUHEN ANLAŞABİLECEĞİMİZ BİR YAKINLIK DUYDUK"

        Hatice Aslan ile yıllar sonra sınıf arkadaşı grubu vesilesiyle yeniden bağ kurduklarını belirten Günşiray, "Belli yaşlarda aşk başka türlü yaşanıyor. Biz 4 sene birlikte okuduk; okulda arkadaşlık dışında birbirimize karşı hiçbir ilgimiz yoktu, bambaşka dünyalarız. 1983'ten 2025'e kadar hiç görüşmedik. Sınıf arkadaşı grubumuzdaki yazışmalarda birbirimizin yaklaşımlarını, mantık olarak ilgilendiğimiz alanları görerek bedenen ve ruhen anlaşabileceğimiz bir yakınlık duyduk" dedi.

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        66 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında kaybettiği eşi Claude Leon Günşiray'ın hatırasına, Hatice Aslan ile yaşadığı evde de yer vermeye devam ettiğini vurguladı.

        "BENİM HAYATIMIN BİR PARÇASI"

        'Sinan Canan ile AçıkBeyin' programına konuk olan oyuncu, "Bununla yaşamanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Bundan uzaklaşmak, anıları yok etmek bir çözüm değil. Şu anda Hatice'yle beraber yaşıyorum. Bulunduğumuz evde bir yerde Claude’un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Bu, mesela hayatımızda var. Bu nedenle Hatice’nin sevgisi çok değerli. Beni bununla beraber kabul ediyor; çünkü o, benim hayatımın bir parçası. Bununla yaşamak lazım. Bunun üstüne kendi hayatımızı nasıl kuruyoruz, esas orası önemli" ifadelerini kullandı.

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        #Mahir Günşiray
        #hatice aslan
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