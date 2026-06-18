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        Haberler Magazin Mahmut Orhan ve Daria Iakubchik tekne tatilinde - Magazin haberleri

        Mahmut Orhan ve Daria Iakubchik tekne tatilinde

        Mahmut Orhan ile Rus model sevgilisi Daria Iakubchik, Marmaris'te tekne tatiline çıktı. Çift, tatillerinden anları sosyal medya hesaplarından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Marmaris'te aşk tatili

        Ünlü DJ Mahmut Orhan, bir süredir Rus model Daria Iakubchik ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayan çift, son olarak Marmaris'te tekne tatiline çıktı.

        Marmaris'in koylarında tatil yapan ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Mahmut Orhan ile Daria Iakubchik, teknenin güvertesinde verdikleri romantik pozlarla da dikkat çekti.

        Daria Iakubchik, tatili sırasında su sporları yaptığı anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Tatilde yaşanan bir olay ise sosyal medyada ilgi gördü. Mahmut Orhan'ın kullandığı botla yaptığı sert manevra sırasında dengesini kaybeden Iakubchik denize düştü.

        Rus model, o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Hadi bu video için birlikte bir başlık yazalım" notuyla yayımladı.

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        #Mahmut Orhan
        #Daria Iakubchik
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