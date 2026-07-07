Margot Robbie ve Bradley Cooper yeni çekilecek 'Ocean's' filminde buluşuyor

'Ocean's 11' filminin öncesini anlatan yeni yapımın oyuncu ve kadrosu şekilleniyor.

Bradley Cooper, 'Ocean's' serisinin merakla beklenen ön filminin yönetmenliğini üstlenirken, aynı zamanda Margot Robbie ile birlikte filmin başrollerini paylaşacak. Hem Cooper hem de Robbie, filmin ortak yapımcılığını da üstlenecek.

Filmin çekimlerine temmuz ayı sonlarında Paris'te başlanması ve daha sonra setin Fransa'nın güneyine taşınması planlanıyor.

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'Ocean's' filmlerinin tamamı, George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean karakteri ve arkadaşlarının dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği soygunlar etrafında dönüyor. Yeni film ise 1963 Monaco Grand Prix'inde geçen bir dönem filmi olarak tanımlanıyor.

Filmde Margot Robbie ve Bradley Cooper'ın ebeveynleri canlandıracağı, Wagner Moura'nın ise yeni kötü adam olacağı söyleniyor. Filmin 25 Haziran 2027'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.