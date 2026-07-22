Matt Damon 'The Odyssey' filminde kadın dublör kullandığını açıkladı

Matt Damon, başrolde yer aldığı 'The Odyssey' filminin çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu. 55 yaşındaki aktör, katıldığı podcast yayınında yönetmen Christopher Nolan'ın epik filminin çekimleri esnasında kendisi için kadın dublör kullanıldığını açıkladı.

Filmde Kral Odysseus karakterine hayat veren Damon, kadın dublör kullanılan sahnenin, canlandırdığı karakterin adamlarının Laestrygonlularla savaştığı sahne olduğunu anlattı.

"Laestrygonlularla güç perspektifi sahnelerini çekerken bir yanda 2,13 metre boyunda dublörler vardı, diğer yanda 1,5 metreden kısa dublörler de getirdiler" diyen Damon, “Dublörüm bir kadındı. Hayatımda gördüğüm en güçlü kollara sahip bir kadın dublördü. Yemek çadırına geldiğinde onunla ilk kez tanıştım. Yanına gidip ona sarıldım ve yaptığı tüm işler için teşekkür ettim" ifadesini kullandı.

“Bazı sahnelerde üzerimde yükselen devleri görüyorsunuz" diyen Damon, bu devler arasında da aynı kadın dublör olduğunu belirtti.

Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda ABD gişesinde yaklaşık 124,5 milyon dolar, dünya genelinde ise toplamda 264 milyon dolar hasılat elde ederek açılış haftası rekoru kırdı. 'The Odyssey'in oyuncu kadrosunda Matt Damon'ın yanı sıra Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Robert Pattinson, Elliot Page, Mia Goth, Jon Bernthal yer alıyor.