Meghan Markle ve Prens Harry çocuklarını iki günde okuldan aldı

ABD'den İngiltere'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry için, işler düşündükleri gibi iyi gitmiyor.

Sussex çiftinin, okula başlamalarından sadece iki gün sonra, çocuklarını okuldan aldıkları öğrenildi. İkilinin güvenlik gerekçesiyle çocukları için okul değişikliğine gittiği bildirildi.

7 yaşındaki oğulları Prens Archie ve 5 yaşındaki kızları Prenses Lilibet'in okulundaki trafiğin, güvenlik ekibi için baş edilebilir bulunmadığı belirtildi.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin bir temsilcisi, "Çocukların okul değiştirme kararı, ailenin güvenlik ekibiyle mevcut düzenlerinin pratik yönleri hakkında yapılan bir görüşmenin ardından alındı" dedi. Kararın okulla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan temsilci, "Ebeveynler, ailelerine gösterdikleri sevgi, ilgi ve çaba için tüm öğretmenlere ve personele son derece minnettar" ifadesini kullandı.

Hello dergisi, çocukların başka bir okula kayıt olduklarını ve Prens Harry'nin kızı Lilibet ile okulun resepsiyonunda görüldüğünü bildirdi.

Meghan ve Harry çifti, İngiltere'ye taşındıklarından bu yana her şeyi gözlerden uzak tutmaya özen gösteriyor. 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ikili, 26 Ağustos'ta İngiltere'ye dönmelerinin ardından, kraliyet ailesinin bir üyesi değil, özel vatandaş statüsünde hayatlarına devam ediyor.

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