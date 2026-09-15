Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Meghan Markle ve Prens Harry çocuklarını iki günde okuldan aldı

        Meghan Markle ve Prens Harry çocuklarını iki günde okuldan aldı

        Meghan Markle ve Prens Harry çifti, İngiltere'de başlayan yeni hayatlarında, yeni okula verdikleri çocukları için iki günde karar değişikliğine gitmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocuklarını iki günde okuldan aldılar

        ABD'den İngiltere'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry için, işler düşündükleri gibi iyi gitmiyor.

        Sussex çiftinin, okula başlamalarından sadece iki gün sonra, çocuklarını okuldan aldıkları öğrenildi. İkilinin güvenlik gerekçesiyle çocukları için okul değişikliğine gittiği bildirildi.

        7 yaşındaki oğulları Prens Archie ve 5 yaşındaki kızları Prenses Lilibet'in okulundaki trafiğin, güvenlik ekibi için baş edilebilir bulunmadığı belirtildi.

        Sussex Dükü ve Düşesi'nin bir temsilcisi, "Çocukların okul değiştirme kararı, ailenin güvenlik ekibiyle mevcut düzenlerinin pratik yönleri hakkında yapılan bir görüşmenin ardından alındı" dedi. Kararın okulla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan temsilci, "Ebeveynler, ailelerine gösterdikleri sevgi, ilgi ve çaba için tüm öğretmenlere ve personele son derece minnettar" ifadesini kullandı.

        Hello dergisi, çocukların başka bir okula kayıt olduklarını ve Prens Harry'nin kızı Lilibet ile okulun resepsiyonunda görüldüğünü bildirdi.

        Meghan ve Harry çifti, İngiltere'ye taşındıklarından bu yana her şeyi gözlerden uzak tutmaya özen gösteriyor. 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ikili, 26 Ağustos'ta İngiltere'ye dönmelerinin ardından, kraliyet ailesinin bir üyesi değil, özel vatandaş statüsünde hayatlarına devam ediyor.

        REKLAM
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #okul
        #İngiltere
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        Bakan Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı
        Bakan Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı
        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı
        "Problem büyük!"
        "Problem büyük!"
        Yargıtay'dan 'şarta bağlı' rüşvet kararı
        Yargıtay'dan 'şarta bağlı' rüşvet kararı
        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı
        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Damga vuran anlar
        Damga vuran anlar
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
        Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı
        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı
        Rusların kaçırdığı balık büyük oldu
        Rusların kaçırdığı balık büyük oldu
        Ticari araçlarda güç savaşı
        Ticari araçlarda güç savaşı
        "Türkiye'de muadili olmayan kadınım"
        "Türkiye'de muadili olmayan kadınım"