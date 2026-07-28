Melanie Hamrick'ten Mick Jagger'a 83'üncü yaş günü kutlaması

İngiliz rock grubu Rolling Stones'un yıldızı Mick Jagger, 83 yaşına girdi. 39 yaşındaki kız arkadaşı Melanie Hamrick, birlikte çekilmiş bir dizi tatlı Instagram fotoğrafı paylaşarak rock yıldızının 83'üncü doğum gününü kutladı.

Hamrick, sevgilisine yazdığı mesajda, "Doğum günün kutlu olsun aşkım! Daha nice maceralara, kahkahalara ve eğlencelere!" ifadesini kullandı.

2014'ten bu yana birlikte olan Jagger ve Hamrick'in dokuz yaşında Deveraux adında bir oğlu bulunuyor.

Hamrick, 12 yıldır birlikte olduğu Jagger ile üç yıl önce nişanlandıklarını geçtiğimiz nisan ayında açıklamıştı.

Çiftin, 2016 yılında dünyaya gelen oğlu, Hamrick'in ilk, Jagger'ın ise sekizinci çocuğu.

Jagger'ın ayrıca Marsha Hunt ile olan evliliğinden Karis (55); Bianca Jagger ile olan evliliğinden Jade (54), Elizabeth (42), James (40), Georgia (34), Jerry Hall ile olan evliliğinden Gabriel (28) ve Luciana Morad Gimenez ile olan evliliğinden Lucas (27) adlarında çocukları var.

Hamrick, Eylül 2024'te Londra'daki The Times gazetesine verdiği röportajda, Jagger ile aralarındaki büyük yaş farkını önemsemediğini söylemiş, "Herkesin kendi fikri olacak. Başkalarının fikirlerini düşünürseniz, hayatta nerede olursanız olun, bir sorunla karşılaşacaksınız ve bunu analiz edeceksiniz" demişti.