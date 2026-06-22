Meltem Cumbul: Tesadüfe bak

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Meltem Cumbul, Arnavutköy'deki bir mekânda yemek yerken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını görünce gülümseyen Cumbul, "Biraz karnım acıktı, yemek yemeye oturdum. Sizlerle karşılaştım, tesadüfe bak" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Yaza girdik, tatil dönemi devam ediyor. Çalıştığımız ve görüştüğümüz projeler var. Olunca zaten sizler de öğrenirsiniz" dedikten sonra yemeğine kaldığı yerden devam etti.