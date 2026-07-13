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        Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç, İspanya'da

        Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç, İspanya'da

        Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile İspanya'ya giden oyuncu Mert Yazıcıoğlu'ndan tatil fotoğrafı geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Aşıkların İspanya kaçamağı

        Mert Yazıcıoğlu, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşıyor. Zaman zaman birlikte katıldıkları etkinliklerde objektiflere poz veren ikili, ilişkilerini artık sosyal medyada da gözler önüne sermeye başladı.

        Daha önce birlikte Bodrum'a giden Yazıcıoğlu ile Artukmaç, bu kez rotayı İspanya'ya çevirdi.

        Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç, tatillerine dair keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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        "ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

        Oyuncu, daha önce Artukmaç ile birlikteliği hakkında yaptığı açıklamada "İlişkimi saklamıyorum, çok güzel gidiyor. Bayramda birlikte tatil yaptık, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

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        #mert yazıcıoğlu
        #Zeynep Artukmaç
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