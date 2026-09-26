Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Meryem Uzerli'den 'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi

        Meryem Uzerli'den 'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi

        Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, konakladığı Çırağan Sarayı'nda yan odada 'Muhteşem Yüzyıl' izleyen otel sakinine sürpriz yaptı. Uzerli, o anları sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi

        Meryem Uzerli, 2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ünlü oyuncu, konakladığı Çırağan Sarayı'nda yaşadığı ilginç anı sosyal medya hesabından paylaştı.

        Otel odasında dinlendiği sırada yan odadan gelen sesleri fark eden Uzerli, odadakilerin Muhteşem Yüzyıl izlediğini anladı. O anları cep telefonuyla kaydeden oyuncu, paylaşımında "Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum Muhteşem Yüzyıl izliyor" ifadelerine yer verdi.

        Bir süre sonra yan odanın kapısını çalan Uzerli, kapıyı açan otel sakinine, "Merhabalar, fark ettim de Muhteşem Yüzyıl izliyorsunuz..." diyerek kendini tanıttı.

        REKLAM

        Karşısında dizide canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli’yi gören otel sakini, büyük şaşkınlık yaşadı. Uzerli, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşırken, o anlar kısa sürede ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meryem Uzerli
        #muhteşem yüzyıl
        #Çırağan Sarayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Manisa’da evli çift evinde öldürüldü
        Manisa’da evli çift evinde öldürüldü
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"