Meryem Uzerli'den 'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi

Meryem Uzerli, 2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ünlü oyuncu, konakladığı Çırağan Sarayı'nda yaşadığı ilginç anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Otel odasında dinlendiği sırada yan odadan gelen sesleri fark eden Uzerli, odadakilerin Muhteşem Yüzyıl izlediğini anladı. O anları cep telefonuyla kaydeden oyuncu, paylaşımında "Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum Muhteşem Yüzyıl izliyor" ifadelerine yer verdi.

Bir süre sonra yan odanın kapısını çalan Uzerli, kapıyı açan otel sakinine, "Merhabalar, fark ettim de Muhteşem Yüzyıl izliyorsunuz..." diyerek kendini tanıttı.

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Karşısında dizide canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli’yi gören otel sakini, büyük şaşkınlık yaşadı. Uzerli, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşırken, o anlar kısa sürede ilgi gördü.

Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin