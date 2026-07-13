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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın hayatını anlatan 'Michael' filmi rekor kırdı

        Michael Jackson'ın hayatını anlatan 'Michael' filmi rekor kırdı

        'Popun Kralı' lakaplı Michael Jackson'ın hayatını anlatan ve sanatçıyı yeğeni Jafaar Jackson'ın canlandırdığı 'Michael' filmi, tarihi bir rekora imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Rekor kırdı

        Michael Jackson'ın hayatını anlatan 'Michael' adlı film, dünya çapındaki gişede 1 milyar dolar sınırını aşarak, bir biyografi filmi için tarihi bir ilki gerçekleştirdi.

        Film bugüne kadar ABD sınırları içinde 371,8 milyon dolar, dünya çapında ise 629,8 milyon dolar hasılat elde ederek toplamda 1 milyar doları aştı.

        Film, gösterime girdiği süreçte birçok rekor kırdı. Bunlar arasında müzik temalı biyografik filmler arasında açılış hafta sonu rekoru, tüm zamanların en yüksek hasılatlı müzik biyografisi filmi ve 'Oppenheimer'ı geride bırakarak gerçek bir kişiden uyarlanan en yüksek hasılatlı film rekoru var.

        Jafaar Jackson
        Jafaar Jackson

        'Michael', 'Süper Mario Galaksi' ile birlikte 2026 yılında gişede 1 milyar dolar sınırını aşan iki filmden biri konumuna yerleşti.

        24 Nisan'da sinemalarda gösterime giren ve yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiği filmde, Michael Jackson'ı, sanatçının yeğeni Jaafar Jackson canlandırdı.

        Film, Michael Jackson'ın çocuk şarkıcı olarak 'Jackson 5' grubunda başladığı kariyerini ve sonunda babasının baskısına rağmen solo kariyerine başlamasını konu alıyor. Film, 'Popun Kralı'nın kariyerinin zirvesine ulaştığı anda sona eriyor. Yapım şirketi Lionsgate, ikinci filmin hazırlandığını duyurdu.

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        #Michael Jackson
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