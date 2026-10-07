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        Haberler Dünyadan Miley Cyrus büyük başarısızlığıyla tarih yazdı

        Miley Cyrus büyük başarısızlığıyla tarih yazdı

        Miley Cyrus, yeni çıkardığı 'Bass Persuades' albümüyle önce bir numaraya yükseldi, ardından bir kadın sanatçının liste tarihindeki en büyük düşüşünü yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Büyük düşüşüyle tarih yazdı

        Miley Cyrus, yaşadığı hayal kırıklığıyla Billboard tarihinde bir ilke imza attı. Son albümü 'Bass Persuades', ikinci haftasında Billboard 200 listesinde bir numaradan 157 numaraya gerileyerek, bir kadın sanatçının liste tarihindeki en büyük düşüşünü yaşadı. Billboard 200, dünya genelindeki 200'den fazla bölgeden toplanan dijital dinleme ve satış verileriyle en popüler şarkıları listeliyor.

        Albüm, 28 Eylül'de bir numaraya yükselerek beklentilerin üstünde bir başarı elde etmişti. Billboard'a göre, fiziksel satışlar ve dijital yayınlar birleştiğinde toplamda yaklaşık 61 bin albüm satışı gerçekleştirdi.

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        Daha önce bir kadın sanatçının yaşadığı en büyük düşüş, 2019'da bir numaradan 77 numaraya gerileyen Madonna'nın 'Madame X' albümüne aitti.

        Celine Dion, birkaç ay sonra 'Courage' şarkısının bir numaradan 111 numaraya düşmesiyle bu rekoru kırdı.

        Cyrus'un önceki albümü, 2025'te çıkan 'Something Beautiful', yaklaşık 44 bin adetlik satış rakamına ulaşarak 4 numaradan giriş yapmıştı. 'Bass Persuades', Cyrus'un 2013'teki 'Bangerz' albümünden bu yana bir numaraya yükselen ilk albümü oldu.

        Albümün listelerdeki son düşüşü, bir numaradan giriş yapan bir albüm için şimdiye kadarki en sert düşüşlerden biri oldu.

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        Bon Jovi, 'This House Is Not for Sale' şarkısının 2018'deki ikinci haftasında bir numaradan 169 numaraya düşmesinin ardından genel rekoru elinde tutuyor.

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        #Miley Cyrus
        #müzik
        #yeni albüm
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