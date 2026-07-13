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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Kadir'in Defne'ye yaptığı evlilik teklifinin hemen ardından patlak veren skandal haber, tüm dengeleri altüst ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 07:32 Güncelleme:
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        "Benimle evlenir misin?"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyiciyi aşk, heyecan ve gerilimin iç içe geçtiği sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

        Yayınlanan tanıtımda; Kadir’in Defne’ye yaptığı evlilik teklifinin hemen ardından patlak veren skandal haber, tüm dengeleri altüst ediyor. Kadir Emindağ’ın karanlık sırları birer birer gün yüzüne çıkarken ortalık adeta yangın yerine dönüyor. Yaşanan bilgi sızıntısının arkasında Defne’nin olduğundan şüphelenen Levent gerçeğin peşine düşerken, Kadir ise kendisine kurulan bu büyük kumpasın ardındaki ismi bulmaya çalışıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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