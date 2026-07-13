'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyiciyi aşk, heyecan ve gerilimin iç içe geçtiği sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Yayınlanan tanıtımda; Kadir’in Defne’ye yaptığı evlilik teklifinin hemen ardından patlak veren skandal haber, tüm dengeleri altüst ediyor. Kadir Emindağ’ın karanlık sırları birer birer gün yüzüne çıkarken ortalık adeta yangın yerine dönüyor. Yaşanan bilgi sızıntısının arkasında Defne’nin olduğundan şüphelenen Levent gerçeğin peşine düşerken, Kadir ise kendisine kurulan bu büyük kumpasın ardındaki ismi bulmaya çalışıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.