'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi aşkın geri dönülmez kararlarla sınandığı, duyguların ve heyecanın bir an olsun eksik olmayacağı sürükleyici bir maceranın içine çekiyor.

Yayınlanan tanıtımda; Kadir ayrılığın hayal kırıklığıyla baş başa kalırken, Defne ve ailesi Bursa’ya taşınma kararı alıyor. Tolga, Defne’yi bu kararından vazgeçirmeye çalışırken Defne, bir daha geri dönmeyeceğini Kadir’e haber veriyor. Defne’nin gidişine engel olmak için Kadir’in aşkı uğruna nasıl bir mücadele vereceği büyük merak uyandırıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.