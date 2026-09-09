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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        "Evlen benimle"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', yeni tanıtımında gizemli çocuk Ali’nin ortaya çıkışıyla yaşanacak büyük gelişmelerin sinyalini veriyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 13'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Kadir, yeğeni Ali’yi vasisi Defne'nin elinden alabilmek için harekete geçerken, Özlem ise Ali'nin babasının Tolga olduğundan şüpheleniyor. Kadir ve Defne arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından Sosyal Hizmetler'in Ali'yi aileden almasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ali'yi yeniden alacağına dair çevresine güvence veren Kadir, Defne'nin hiç beklemediği şartıyla karşı karşıya kalıyor. "Bir şartla alabilirsin… Evlen benimle!" sözleriyle Kadir'i şaşırtan Defne'nin bu hamlesi, ikili arasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kadir'in vereceği karar ve Ali’nin geçmişine dair sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak uyandırıyor.

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        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #muhtemel aşk
        #dizi
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