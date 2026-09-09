'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', yeni tanıtımında gizemli çocuk Ali’nin ortaya çıkışıyla yaşanacak büyük gelişmelerin sinyalini veriyor.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 13'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Kadir, yeğeni Ali’yi vasisi Defne'nin elinden alabilmek için harekete geçerken, Özlem ise Ali'nin babasının Tolga olduğundan şüpheleniyor. Kadir ve Defne arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından Sosyal Hizmetler'in Ali'yi aileden almasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ali'yi yeniden alacağına dair çevresine güvence veren Kadir, Defne'nin hiç beklemediği şartıyla karşı karşıya kalıyor. "Bir şartla alabilirsin… Evlen benimle!" sözleriyle Kadir'i şaşırtan Defne'nin bu hamlesi, ikili arasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kadir'in vereceği karar ve Ali’nin geçmişine dair sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak uyandırıyor.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.