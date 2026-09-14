'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Kadir, yeğeni Ali’ye kavuşabilmek için Defne’yle formalite icabı evleniyor ve ikili kendilerini hiç beklemedikleri bir oyunun içinde buluyor.

Teftiş kurulunu inandırabilmek için aynı evde yaşamaya ve mutlu bir aile tablosu çizmeye başlayan Kadir ve Defne, her geçen gün bu oyunun içinde daha da zorlanıyor.

Çünkü bu kez en zor olan, herkesi değil, birbirlerini kandırmak oluyor. İkilinin bu zorunlu birliktelikte yaşayacakları büyük merak konusu oluyor.

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'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.