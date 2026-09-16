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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın 14'üncü bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümü merakla bekleniyor.

        Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir’le evlendiğini ailesine itiraf ederken, Defne’yi ziyarete gelen Tamer’in elindeki çiçekler merak konusu oluyor.

        Ali’nin babasının kim olduğu gizemini korurken, Özlem’in Tolga’ya “Ali’nin babası olmak ister miydin gerçekten?” sorusu dikkat çekiyor.

        Defne, Kadir’le birlikte olmayacağını dile getirirken Tamer’in çıkma teklifine karşı nasıl bir yanıt vereceği ise yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor.

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        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #muhtemel aşk
        #dizi
        #show tv
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