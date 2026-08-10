Murat Yıldırım ile Eva Green aynı filmde buluştu
Murat Yıldırım ve dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile başrolünü paylaştığı 'Ağaçlar' filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 12:22 Güncelleme:
Murat Yıldırım'ın başrolü dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green'le paylaştığı 'Ağaçlar' filminin resmi fragmanı yayınlandı. İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin yönettiği korku-gerilim türündeki film, yakında izleyiciyle buluşacak.
Bir bölümü Türkiye'de çekilen, Open the Door yapımı film; korkunun yalnızca görünen tehlikelerden değil, bilinmeyenden, geçmişten ve insan zihninin karanlık noktalarından da beslendiğini gözler önüne serecek.
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